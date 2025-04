Atlético: Kehrt ein verlorener Sohn zurück?

Atlético Madrid möchte sich im Mittelfeldzentrum mit einem alten Bekannten verstärken. Wie die ‚Marca‘ berichtet, sind die Rojiblancos an einer Rückkehr von Thomas Partey vom FC Arsenal interessiert. Der 31-Jährige kann aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Sommer ablösefrei wechseln. Da Arsenal mit Martin Zubímendi von Real Sociedad das Ziel für die Sechser-Position bereits auserkoren hat, ist eine Verlängerung unwahrscheinlich. Seine aktuell starke Form soll Atlético zusätzlich bekräftigt haben, alles daranzusetzen, den Ghanaer als neuen Eckpfeiler zu verpflichten.

Partey war 2011 aus seiner Heimat in die Jugendakademie von Atlético gekommen und wechselte 2020 für 50 Millionen Euro von der spanischen in die englische Hauptstadt. Er ist in dieser Saison im defensiven Mittefeld der Gunners gesetzt und trug mit seinen Leistungen zum Erreichen des Champions League-Halbfinals bei. Beim gestrigen Viertelfinal-Sieg bei Real Madrid (2:1) handelte sich Partey derweil eine Gelbsperre ein und fehlt daher im Hinspiel gegen Paris St. Germain am 29. April.