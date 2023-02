„Steht nicht zum Verkauf“: Osimhen-Ansage an Bayern

Die SSC Neapel will Stürmerstar Victor Osimhen (24) gerne über den Sommer hinaus halten. Wie Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis gegenüber der ‚Sport Bild‘ verrät, habe man nicht vor, seinen Toptorschützen ziehen zu lassen. „Unsere Spieler sind sehr gefragt, ja. Aber ich muss keinen verkaufen. Wir haben keine Schulden […]. Ich glaube nicht, dass Spieler wie Kvaratskhelia oder Osimhen im Sommer gehen“, so der italienische Filmproduzent.

Angesprochen auf ein Interesse des FC Bayern wird der 73-Jährige deutlich: „Er steht nicht zum Verkauf.“ In 17 Serie A-Partien in der laufenden Saison war der Osimhen an 20 Treffern beteiligt (16 Tore, vier Vorlagen). Kein Wunder also, dass der Nigerianer bei sämtlichen europäischen Topklubs auf dem Zettel steht. Am 21. Februar kommt der Rechtsfuß zusammen mit seinem Sturmpartner Khvicha Kvaratskhelia (21) nach Deutschland, um im Champions League-Achtelfinale bei Eintracht Frankfurt anzutreten.

