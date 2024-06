Union-Legende verklagt den Klub

Union Berlin steht ein Gerichtsprozess bevor. Wie der ‚kicker‘ berichtet, geht der ehemalige Technische Direktor und Fanliebling Michael Parensen gegen seine Freistellung vor. Im März hatten die Eisernen das Arbeitsverhältnis mit dem 37-Jährigen gekündigt, dieser reichte eine Kündigungsschutzklage ein. Am morgigen Dienstag ist bereits der erste Verhandlungstermin angesetzt.

Parensen war 2009 als Spieler zu Union gekommen und nach seinem Karriereende 2020 in die Funktionärslaufbahn an der Alten Försterei gewechselt. Seit 2022 arbeitete er als Technischer Direktor. In der offiziellen Pressemitteilung zum Ende der Zusammenarbeit kam der 249-fache Union-Spieler – anders als bei den Eisernen üblich – selbst nicht zu Wort. Dies galt schon damals als Indiz dafür, dass es größere Unstimmigkeiten zwischen den Parteien gegeben hat.