Im Blickfeld des DFB: Werder plant Gespräche mit Njinmah

Der SV Werder Bremen möchte Justin Njinmah an sich binden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wollen die Verantwortlichen des Bundesligisten in den nächsten Wochen Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit den Beratern des 23-Jährigen aufnehmen. Zur Laufzeit von Njinmahs aktuellem Arbeitspapier ist nichts bekannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Werders Leiter Lizenzbereich Clemens Fritz bestätigt indirekt das Vorhaben: „Justin Njinmah hat sich super entwickelt. Wir sehen ihn auch in Zukunft bei uns.“ Der schnelle Angreifer spielte in der vergangenen Saison noch für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der dritten Liga. Mittlerweile ist er ein wichtiger Teil der Werder-Offensive, kommt auf fünf Tore und zwei Vorlagen.

Lese-Tipp

Werder-Neuzugang Hansen-Aaroen verletzt

„Im Blickfeld“

Vor allem mit seinem Tempo nimmt Njinmah wichtigen Einfluss auf das Spiel. Seine Leistungen haben ihn auch in das Visier der Nationalmannschaft katapultiert. DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig sagt über den 23-Jährigen: „Uns ist nicht verborgen geblieben, dass Justin Njinmah eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Der Spieler ist im erweiterten Blickfeld von uns.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einer möglichen Nominierung sollte sich der Verband aber nicht allzu viel Zeit lassen. Dem Bericht zufolge hat auch der nigerianische Verband die Fühler ausgestreckt. Njinmah ist begehrt. Kein Wunder also, dass Werder verlängern will.