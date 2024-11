Offen für Wechsel: Millot flirtet mit PSG

Enzo Millot macht keinen Hehl aus seiner Zuneigung für Paris St. Germain. Im Interview mit ‚Free Foot‘ erklärte der Offensivspieler vom VfB Stuttgart: „Als Pariser habe ich natürlich eine Verbindung zu Paris St. Germain. Das ist mein Herzensverein.“ Grundsätzlich will sich der französische Nationalspieler keinem Klub verschließen.

Für den 22-Jährigen gibt es dahingehend keine Tabus, wie er klarmacht: „Ich bin keinem Verein in ganz Europa, in den großen Ligen, verschlossen. Wenn ich die Chance habe, zu einem der größten Vereine der Welt zu wechseln, wird es mir eine Freude sein.“ Sein Vertrag beim VfB läuft noch bis 2028, allerdings ist in seinem Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 18 bis 20 Millionen Euro verankert.