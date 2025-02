90 Millionen? TSG-Transfers immer teurer

Die TSG Hoffenheim hat im Winter wie schon im vergangenen Sommer kräftig investiert, sogar noch mehr als zunächst angenommen. Für Robin Hranac (25) flossen im Sommer acht Millionen Euro an Viktoria Pilsen, dem ‚kicker‘ zufolge können sogar satte 3,2 Millionen an Nachzahlungen hinzukommen. Bei Gift Orban (22), der im Winter für neun Millionen von Olympique Lyon nach Sinsheim gekommen war, können drei weitere Million an Boni hinzukommen.

In der vergangenen Woche hatte Mittelfeldspieler Dennis Geiger (26) auf die hohen Ausgaben des kriselnden Bundesligisten aufmerksam gemacht. „Wir geben 90 Millionen aus, und Wievielter sind wir? Viertletzter. Das kann natürlich nicht unser Anspruch sein“, so der 26-Jährige am Samstag nach der 0:4-Klatsche gegen Union Berlin. Mit 18 Punkten aus 21 Spielen ist die TSG stark abstiegsbedroht.