Die Rückkehr des CR7 | Havertz wird gefeiert

Ronaldo ist zurück

Manchester kann wieder aufatmen. Cristiano Ronaldos Gespräch mit Trainer Erik ten Hag verlief positiv. Dementsprechend zieren Bilder des 37-jährigen Portugiesen beim Teamtraining die Titelseiten des ‚Mirror‘ und des ‚Daily Express‘. Nach der Verbannung ist Ronaldo also wieder zurück im Kader und wird schon am morgigen Donnerstag (21 Uhr) wieder auf dem Platz stehen, wenn es für United in der Europa League gegen Sheriff Tiraspol geht.

Matchwinner Havertz

Er war der entscheidende Mann beim 2:1-Auswärtssieg in der Champions League des FC Chelsea über RB Salzburg: Kai Havertz markierte den entscheidenden Treffer für die Blues. Der ‚Daily Express‘ sowie der ‚Mirror‘ sprechen von einem „Wundertor“ und zeigen den 23-Jährigen obendrein jubelnd auf ihrem Cover. „Seine Qualität ist da, er ist unglaublich talentiert. Sein Tor war erstaunlich – genau in den Winkel“, lobte Trainer Graham Potter den deutschen Offensivmann in den englischen Zeitungen.

Himmel und Hölle in Italien

Die italienischen Blätter beschäftigen sich vor allem mit zwei Vereinen, deren jeweilige Lage nicht unterschiedlicher sein könnte. Der AC Mailand auf der einen Seite und Juventus Turin auf der anderen. Bei der ‚Gazzetta dello Sport‘ steht Rafael Leão stellvertretend für den „Milan Boom“. Der Klub aus der Modestadt wahrt durch den 4:0-Erfolg bei Dinamo Zagreb alle Chancen auf das Weiterkommen in der Champions League. Dagegen sind die Turiner nach der Niederlage bei Benfica Lissabon (3:4) endgültig aus der Königsklasse ausgeschieden. „Juve zur Hölle“ titelt der ‚Corriere dello Sport‘, während sich die ‚Tuttosport‘ fragt: „Wer bezahlt die Schäden?“