Barça vs. Real: So könnten sie spielen

Heute um 16:15 Uhr treffen sich der FC Barcelona und Real Madrid zum lange ersehnten ersten Clásico der Saison. Es ist ein echtes Spitzenspiel zwischen dem Zweiten und Dritten in La Liga. In Sachen Aufstellung haben sich beide Trainer viele Gedanken gemacht.

Xavi auf der einen Seite erwägt, Rechtsverteidiger João Cancelo im Mittelfeld aufzubieten. Dadurch will er verhindern, dass Real in der Zentrale Übergewicht und zu viel Ballbesitz bekommt. Ein Fragezeichen steht derweil hinter dem Einsatz von Robert Lewandowski. Der Torjäger ist wieder im Training, ob es für einen Platz in der Startelf reicht, ist aber ungewiss. Auf Seiten der Königlichen kann Carlo Ancelotti fast aus dem Vollen schöpfen. Der Italiener wird wohl wie gewohnt auf ein 4-3-1-2-System mit Bellingham auf der Zehn setzen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Barcelona: Ter Stegen - Araújo, Christensen, I. Martínez, Balde - Gavi, Gündogan - López, Cancelo - Félix, Lewandowski

Real Madrid: Kepa - Carvajal, Rüdiger, Alaba, Mendy - Valverde, Kroos, Tchouaméni - Bellingham - Vinicius, Rodrygo