Salzburg verleiht Ludewig erneut

Nach drei Leihstationen beim FC Barnsley, dem FC Schalke 04 und Willem II Tilburg verleiht RB Salzburg Rechtsverteidiger Kilian Ludewig ein weiteres Mal. Wie der österreichische Bundesligist vermeldet, verbringt der 22-Jährige die kommende Saison bei Aalborg BK in Dänemark.

Ludewigs Vertrag in der Salzburg endet 2023. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Rechtsfuß auf lediglich sechs Pflichtspieleinsätze. In der dänischen Superligaen erhoffen sich die Mozartstädter nun mehr Spielpraxis für ihren Abwehrmann.