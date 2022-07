De Jong: Bayern oder nichts?

Beim FC Barcelona werden derzeit alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Frenkie de Jong zu transferieren. Mit Manchester United soll bereits eine Einigung bezüglich der Ablöse für den niederländischen Nationalspieler erzielt worden sein. Der Knackpunkt: de Jong will die Katalanen gar nicht verlassen.

Wie die ‚Sport‘ berichtet, kann sich der 25-Jährige ausschließlich einen Transfer zum FC Bayern vorstellen. In den vergangenen Monaten tauchten immer wieder Gerüchte auf, die de Jong mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung brachten. Konkret wurde es aber nie.

Kein Interesse an United-Wechsel

Ein Wechsel in die Premier League – speziell zu Manchester United, die kommende Saison nicht in der Champions League vertreten sind – kommt für de Jong dem Bericht zufolge nicht in Frage. Mit der Säbener Straße könne sich der zentrale Mittelfeldspieler jedoch anfreunden, heißt es weiter.

Auch der potenzielle Wechsel von Matthijs de Ligt zu den Bayern soll dabei eine Rolle spielen. Mit dem Innenverteidiger von Juventus Turin ist de Jong eng befreundet. Zudem wäre auch die geographische Nähe zu den Niederlanden ein Grund für de Jong, einem Wechsel zum deutschen Serienmeister zuzustimmen, so die spanische Sportzeitung.

