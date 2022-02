Basel leiht Pavlovic aus

Der FC Basel hat mit Ablauf des Schweizer Transferfensters noch einmal zugeschlagen. Die Schweizer leihen Innenverteidiger Strahinja Pavlovic (20) bis zum Saisonende von der AS Monaco aus. Mit den Monegassen hat Basel zudem eine Kaufoption vereinbart. In der Ligue 1 kam Pavlovic, 15-facher serbischer Nationalspieler, letztmals Mitte November zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Basels Kaderplaner Philipp Kaufmann ist der Neuzugang „ein vielversprechender Innenverteidiger, der schon einiges an Erfahrung auf höchster internationaler Profistufe sammeln konnte. Dank seiner Physis, seiner Erfahrungen und aufgrund der Tatsache, dass er ein Linksfuß ist, passt er perfekt in das Profil, welches wir in der Verteidigung noch gesucht haben.“ Pavlovic selbst beschreibt sich „als physisch starken, aggressiven Spieler, der immer 100 Prozent für das Team gibt und auch gerne eine Leader-Rolle einnimmt.“