Podolski-Sohn bald beim FC?

Louis Podolski könnte in der Zukunft wie sein Vater für den 1. FC Köln auf dem Platz stehen. Laut der ‚Bild‘ beobachten die Domstädter die Entwicklung des 16-Jährigen, der aktuell in der Nachwuchsakademie des polnischen Erstligisten Górnik Zabrze spielt und dort mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht.

Am vergangenen Donnerstag durfte der ebenfalls linksfüßige Offensivspieler am Abschiedsspiel seines Vaters Lukas Podolski teilnehmen, der nach sechs Saisons, 181 Spielen und 127 Scorerpunkten für den FC verabschiedet wurde. Über seinen Sohn sagt der 39-Jährige: „Mal schauen, wie er sich entwickelt. Es liegt an ihm, wie intensiv er den Sport weiter betreiben will oder ober er irgendwann doch studiert und nur nebenbei kickt.“