HSV verhandelt wegen Rohr

Die Bemühungen des Hamburger SV um Maximilian Rohr von Regionalligist Carl Zeiss Jena werden konkreter. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Jenas Sportdirektor Tobias Werner: „Wir haben einen Verein, der unseren Spieler will, und der Spieler will es auch. Aber dazu muss eben alles passen. Wir können nicht unseren besten Spieler einfach so abgeben, sondern müssen natürlich das Wirtschaftliche im Blick haben.“

Dem Bericht zufolge liegen die Klubs bei der potenziellen Ablöse aktuell noch „zu weit auseinander“. Jena fordert für den 25-jährigen Innenverteidiger, der bis noch 2021 unter Vertrag steht, rund 300.000 Euro. Der HSV will den Preis allerdings deutlich drücken. Im vergangenen Jahr war Rohr für eine Ablöse von 85.000 Euro von Oberligist SGV Freiberg zum Viertligisten gewechselt.