West Brom holt 16-Millionen-Stürmer

Kurz vor Ende der Wechselfrist in England hat West Bromwich Albion nochmal zugeschlagen. Wie der Premier League-Aufsteiger mitteilt, hat man Mittelstürmer Karlan Grant vom Zweitligisten Huddersfield Town verpflichtet.

Als Ablöse fließen umgerechnet etwas mehr als 16 Millionen Euro für den 23-jährigen Grant, der einen Sechsjahresvertrag unterschreibt. In der vergangenen Spielzeit gelangen ihm 19 Championship-Tore für Huddersfield.

Welcome to the Albion, @karlangrant ✍️🙌