Dajaku bleibt in Sunderland

Leon Dajaku wird mit dem AFC Sunderland in der nächsten Saison wohl in der Championship an den Start gehen. Wie ‚The Northern Echo‘ berichtet, wird durch den Aufstieg des Klubs in die zweite englische Liga eine Kaufoption aktiviert. Dajaku verlässt Union Berlin damit dauerhaft.

Der 21-jährige Offensivspieler hatte den VfB Stuttgart im Sommer 2019 in Richtung FC Bayern verlassen, konnte sich an der Säbener Straße aber nicht bei den Profis durchsetzen. Von München ging es zu Union Berlin, wo Dajaku aber ebenfalls nicht Fuß fasste.