Bayern-Abgang: Zwei Lösungen für Blind

Ein einziges Mal stand Daley Blind seit seiner Unterschrift im Januar in der Startformation des FC Bayern. Sowohl unter Julian Nagelsmann als auch seit der Amtsübernahme von Thomas Tuchel fungiert der Niederländer als reiner Backup. Fußballerisch ist der 33-Jährige nach wie vor über jeden Zweifel erhaben, doch in athletischer Hinsicht merkt man dem Linksfuß seine 33 Jahre so langsam an.

Im Sommer werden sich die Wege nach nur einem halben Jahr aller Voraussicht nach wieder trennen. Zwei Klubs haben nun ernsthaft angeklopft. Einem Bericht der niederländischen Zeitung ‚De Telegraaf‘ zufolge bekundet unter anderem Royal Antwerpen Interesse.

Gespräche laufen

Marc Overmars, seines Zeichens Technischer Direktor bei den Belgiern, habe das Gespräch mit Daleys Vater Danny Blind gesucht, um die Zukunft zu erörtern. In Antwerpen würde Blind übrigens auf Cheftrainer Mark van Bommel treffen, sollte dieser im Sommer keine neue Herausforderung suchen.

Ebenfalls im Rennen: Blinds Ex-Klub Ajax Amsterdam. Stellvertretend werbe Klubberater Klaas-Jan Huntelaar um Blind, der vor einem halben Jahr noch im Streit gegangen war. Widersacher Alfred Schreuder ist allerdings seit Ende Januar nicht mehr im Amt, sodass der Weg an alte Wirkungsstätte eigentlich frei wäre.