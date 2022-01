Florenz schnappt sich Cabral

Arthur Cabral verlässt den FC Basel und wechselt zur AC Florenz. Der 23-Jährige unterschreibt in Italien dem Vernehmen nach einen Vertrag bis 2027 und erhält die Rückennummer neun.

Berichten zufolge überweisen die Lilien eine Ablösesumme von 14,5 Millionen Euro plus mögliche Boni in Höhe von 1,5 Millionen Euro an den 20-fachen Schweizer Meister. Bei der Fiorentina soll der Brasilianer in die großen Fußstapfen von Dusan Vlahovic treten, der sich Juventus Turin angeschlossen hat.

Im Sommer 2020 war Cabral für rund sechs Millionen Euro von Palmeiras zum FC Basel gestoßen, nachdem der Mittelstürmer bereits in der Vorsaison an die Schweizer ausgeliehen war. Wettbewerbsübergreifend trug der Rechtsfuß insgesamt 106 Mal das Trikot des FCB. Dabei schoss der Torjäger 65 Treffer und verbuchte außerdem 17 Assists.