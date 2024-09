United plant Verlängerung mit Leistungsträger

Manchester United plant langfristig mit Amad Diallo. Laut den ‚Manchester Evening News‘ werden die Red Devils dem 22-jährigen Rechtsaußen in den kommenden Monaten einen neuen Vertrag anbieten. Sein jetziges Arbeitspapier läuft noch bis Sommer 2025 mit Option auf eine weitere Saison.

Am Spielerwillen sollte es dabei nicht scheitern: Dem Bericht zufolge äußerte Diallo den Wunsch, den Rest seiner Karriere in Manchester zu verbringen. Der Linksfuß war vor dreieinhalb Jahren für über 20 Millionen Euro von Atalanta Bergamo nach Manchester gewechselt, konnte sich aber erst in der laufenden Saison in der ersten Elf etablieren.