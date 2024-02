Hertha bedient sich bei Arsenal

Mit neuer Mittelfeld-Verstärkung will Hertha BSC dem grauen Mittelmaß der zweiten Liga entkommen. Beim FC Arsenal wurde die Alte Dame nun fündig.

Wie der Zweitligist offiziell bestätigt, wechselt Bradley Ibrahim nach Berlin und erhält einen Vertrag bis 2027. Weitere Details wurden zumindest von offizieller Seite nicht verkündet.

Dem Vernehmen nach sichern sich die Gunners aber weitreichende Zugriffsrechte. So sollen ein Matching Right, eine Weiterverkaufsklausel sowie eine an Einsätze gekoppelte Bonusvereinbarung bestehen.

„Wir haben stets betont, dass wir den Markt im Auge behalten und Chancen nutzen werden, wenn sie sich ergeben. Bei Bradley war das der Fall. Er ist ein spannender Defensivspieler mit großartigen Anlagen und großem Potenzial, der uns perspektivisch verstärken soll“, erklärt Sportdirektor Benjamin Weber.

Auch der Neuzugang ist glücklich über den Wechsel von der Themse an die Spree. „Das Interesse von Hertha BSC hat mich sehr gefreut. Der Club hat eine große Geschichte und bietet jungen Spielern die Chance, sich im Profifußball zu etablieren. Ich möchte meine jetzt nutzen und mich immer weiter entwickeln.“

Bradley wurde seit 2019 in Nordlondon ausgebildet. Für einen Profieinsatz reichte es für den 19-jährigen gebürtigen Londoner aber nicht. Zumindest durfte er einmal auf der Premier League-Auswechselbank Platz nehmen.