Götze über sein erstes Jahr bei PSV und einen möglichen Wechsel

Die Entscheidung für einen Wechsel zur PSV Eindhoven fiel im Oktober 2020 ebenso überraschend wie kurzfristig. „Es ging sehr schnell“ erinnert sich Mario Götze im Interview mit Klubmedien an Gespräche mit Trainer Roger Schmidt und der Vereinsführung, letztlich sei es aber „eine sehr gute Entscheidung“ gewesen.

Sein Vertrag bei Borussia Dortmund war ausgelaufen und Götze ließ sich Zeit mit der Wahl seines neues Klubs. Letztlich reizte den Weltmeister von 2014 die Erfahrung im Ausland sowie die Teilnahme am europäischen Wettbewerb. Keinen Hehl machte er zuletzt aber daraus, dass PSV eigentlich nur eine Zwischenstation auf dem Weg zurück in eine Topliga sein soll.

Götze „denkt nicht“ an Wechsel

Ein erneuter Wechsel in diesem Sommer spielt in seinem Kopf aber gerade keine Rolle. „Darüber denke ich gerade nicht nach“, so Götze, „wir haben eine große Chance Titel zu gewinnen, als Team zu wachsen und in die Champions League zu kommen.“ In der Qualifikation trifft PSV Ende Juli auf Galatasaray.

Die Königsklasse ist für Götze „der Wettbewerb, in dem ich wirklich spielen will“. Scheitert PSV an den Türken, könnte ein Wechsel wohl doch nochmal zum Thema werden. Schließlich ist Götze mittlerweile 29 Jahre alt. All zu viele Jahre auf Champions League-Niveau bleiben da wohl nicht mehr übrig.