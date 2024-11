Wolfsburg: Wanner-Transfer knapp gescheitert

Der VfL Wolfsburg war in der Vergangenheit mehrfach an Paul Wanner interessiert. Wie die ‚Bild‘ berichtet, klopfte der Verein sowohl 2021 als auch 2022 beim FC Bayern München wegen des 18-Jährigen an. 2021 sei Wanner sogar in Wolfsburg vor Ort gewesen, der Wechsel soll erst kurz vor dem Abschluss geplatzt sein. Einen erneuten Versuch im Sommer 2022 lehnten Wanner und die Bayern ab, so die Tageszeitung.

Aktuell ist der Shootingstar an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen und spielt dort groß auf. Nach 13 Spielen für die Heidenheimer stehen für Wanner fünf Tore und zwei Vorlagen zu Buche. Darüber hinaus werben der DFB sowie der ÖFB um den offensiven Mittelfeldspieler, der für beide Verbände spielberechtigt wäre.