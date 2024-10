Brief an Fans: Gündogan erklärt DFB-Abschied

Ilkay Gündogan (33) wird zusammen mit den anderen zurückgetretenen Nationalspielern Manuel Neuer (38), Thomas Müller (35) und Toni Kroos (34) im Rahmen des Nations League-Spiels gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr) offiziell vom DFB verabschiedet. Via ‚Bild‘ verabschiedet sich der ehemalige Kapitän von den Fans und erklärt seinen Rücktritt: „Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werde ich zum Spiel gegen die Niederlande nach München anreisen, denn dann wird mir auch nochmal bewusst werden, dass die DFB-Karriere nun endgültig vorbei ist. […] Dass auch der auf Vereinsebene immer voller werdende Spielplan dabei eine große Rolle gespielt hat und sich Körper und Kopf nach etwas mehr Pausen gesehnt hatten, war einer der Hauptfaktoren für meine Entscheidung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Gündogans Laufbahn im Nationaltrikot wurde stets mit einem kritischen Auge begleitet, trotzdem hege der Mittelfeldspieler von Manchester City keinen Groll: „Meine Jahre in der Nationalmannschaft waren sicherlich nicht so erfolgreich wie meine Karriere im Vereinsfußball. Aber am Ende stehen trotzdem 82 Länderspiele für mein Heimatland – eine Zahl, die ich im Jugendalter niemals für möglich gehalten hätte – eine Zahl, auf die ich unfassbar stolz bin! Mein stolzester Moment war sicherlich, als ich unsere Mannschaft zum Eröffnungsspiel der Heim-EM als Kapitän anführen durfte. Eine Mannschaft, mit der wir es gemeinsam geschafft haben, endlich wieder eine Euphorie im Land auszulösen nach so vielen schwierigen Jahren.“