Hannover verkündet Kerk-Abschied

Sebastian Kerk muss sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Wie Hannover 96 bekanntgibt, wird der auslaufende Vertrag mit dem Mittelfeldspieler nicht verlängert. Nach zwei gemeinsamen Jahren trennen sich also die Wege.

„Insgesamt blicke ich positiv auf die Zeit in Hannover zurück, vor allem natürlich auf das erste Jahr“, sagt der 29-jährige Linksfuß, dem in seiner Zeit bei den Niedersachsen in 51 Pflichtspielen zwölf Tore und fünf Vorlagen gelangen.

