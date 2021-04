S04: Keine Gehälter mehr für Ex-Trainer in Liga zwei

In der kommenden Saison kann der FC Schalke 04 offenbar einiges an Gehaltskosten einsparen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, müssen in Liga zwei keine Zahlungen an ehemalige Trainer mehr geleistet werden. Weder David Wagner noch Manuel Baum oder Christian Gross stehen dann noch auf der Gehaltsliste der Knappen.

Wagners mit 2,4 Millionen Euro Jahresgehalt üppig dotierter Vertrag ist nur für die Bundesliga gültig und verliert beim Abstieg der Königsblauen seine Gültigkeit. Das Vertragsverhältnis zwischen Schalke 04 und Manuel Baum wurde bereits mit einer Abfindung aufgelöst, während der Kontrakt von Gross ohnehin lediglich bis Saisonende datiert war.