Mourinho: Keine Lust auf Abstiegskampf

Für einen Verein aus der untersten Tabellenregion der Premier League würde José Mourinho nicht nach England zurückkehren. „Auch wenn ich weiß, dass die Premier League die beste Liga in Europa ist, würde ich niemals zu einem Team gehen, das gegen den Abstieg spielt“, stellte The Special One auf Nachfrage von ‚Sky Sports‘ klar.

Mourinho hat also klare Vorstellungen davon, auf welchem sportlichen Niveau er arbeiten will. Aktuell trainiert der 61-jährige Portugiese die Mannschaft von Fenerbahce und tritt mit dem Süper Lig-Topklub in der Europa League an. In England coachte Mourinho mit dem FC Chelsea, Manchester United und Tottenham Hotspur bislang drei Großkaliber.