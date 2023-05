Offensiv-Vakuum: Nationalstürmer für die Borussia?

Borussia Mönchengladbach muss die Abgänge von Topstürmer Marcus Thuram (25) sowie Kapitän Lars Stindl (34) kompensieren. Zur kommenden Saison gehen den Fohlen somit satte 21 Bundesliga-Treffer flöten. Darüber hinaus ist auch die Zukunft von Alassane Plea (29) ungewiss. Es droht also ein Vakuum in der Gladbacher Offensive.

Um dem entgegenzuwirken, hat der Bundesligist nun offenbar einen Angreifer aus Tschechien ins Visier genommen. Wie ‚GladbachLIVE‘ berichtet, zeigt die Borussia Interesse an Tomas Cvancara von Sparta Prag. An den Hauptstadt-Klub ist der Nationalspieler (zwei Länderspiele) noch bis 2026 gebunden. Bei seiner Vertragsverlängerung im Januar soll sich Cvancara allerdings eine Ausstiegsklausel zugesichert haben.

Ein entsprechender Passus käme den Gladbachern in möglichen Verhandlungen selbstredend wohlgelegen. In seinem Heimatland agiert der 1,90 Meter große Mittelstürmer in der laufenden Saison überaus erfolgreich. Für den designierten tschechischen Meister gelangen dem 22-Jährigen in 30 Pflichtspielen 15 Treffer sowie fünf Assists.