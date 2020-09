FC Bayern: Cuisance erhält Freigabe

Vor knapp einer Woche hatte FT exklusiv berichtet, dass Leeds Uniteds Trainer Marcelo Bielsa um die Verpflichtung von Mittelfeldmann Michaël Cuisance (21) gebeten hat. Nun biegt der Transfer auf die Zielgerade ein. ‚Sport Bild‘-Reporter Christian Falk zufolge laufen die entscheidenden Verhandlungen zwischen dem Premier League-Aufsteiger und dem FC Bayern.

Der Triple-Sieger gab Cuisance demnach sein Go für einen Abschied nach nur einem Jahr. Laut der ‚L’Équipe‘ winken den Bayern 20 Millionen Euro Ablöse – und damit ein Transferplus in Höhe von acht Millionen. Cuisance war 2019 von Borussia Mönchengladbach gekommen. Durchsetzen konnte sich der spielstarke Franzose an der Säbener Straße jedoch nicht.