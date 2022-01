Doppelpack für Ajax: Brobbey nimmt Anlauf für Leipzig-Rückkehr

Lediglich 19 Spielminuten benötigte Brian Brobbey, um bei seinem Comeback für Ajax Amsterdam zu treffen. Nur etwas später, kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit, gelang dem 19-Jährigen sein zweiter Treffer. Am Ende siegte Ajax mit 3:0 über den FC Utrecht – auch dank eines super aufgelegten Brobbeys.

Der Torjäger füllt auf Anhieb die Lücke, die Sébastian Hallers durch seine Abwesenheit schuf. Der ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt befindet sich derzeit beim Afrika Cup, um für die Elfenbeinküste zu spielen. Auf Tore muss Ajax deshalb aber nicht verzichten, denn Brobbey springt umgehend mit einem Doppelpack in die Bresche.

Gegenüber ‚ESPN‘ äußerte sich Trainer Erik ten Hag zu Brobbeys erstem Auftritt nach Bekanntgabe der Leihe: „Er kennt Ajax, er kennt unseren Fußballstil.“ Daher sei die Eingliederung nicht schwergefallen. Die Leistung des Mittelstürmers sei „hervorragend“ gewesen.

Neuer Anlauf im Sommer

Der bullige Torjäger wird voraussichtlich im Sommer nach Leipzig zurückkehren. Dann endet das Leihgeschäft, eine Kaufoption wurde dem Vernehmen nach nicht in den Deal inkludiert. Dass Brobbey ad-hoc für den niederländischen Rekordmeister trifft, dürfte auch im Sinne der Sachsen sein.

Während Brobbey für RB während seiner ersten sechs Monate im Klub ohne Torerfolg blieb, weist er an alter und vorrübergehend neuer Wirkungsstätte nach, seinen Torinstinkt nicht verloren zu haben. Dementsprechend könnte sich Brobbey in Zukunft doch noch als Topverpflichtung bei den Roten Bullen entpuppen. Dafür muss das Sturmjuwel sein Knipsergen ab dem kommenden Sommer aber auch in der Bundesliga nachweisen.