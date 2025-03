DFB: Nagelsmann trifft Stürmer-Entscheidung

Julian Nagelsmann hat sich entschieden, welcher Stürmer am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) gegen Italien von Beginn an auflaufen soll. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist die Wahl auf Tim Kleindienst (29) gefallen. Der Stürmer von Borussia Mönchengladbach erhält damit den Vorzug vor Deniz Undav (28) vom VfB Stuttgart und Jonathan Burkardt (24) von Mainz 05.

Kleindienst debütierte erst im Oktober des vergangenen Jahres in der deutschen Nationalmannschaft. Für die Fohlen kam der Mittelstürmer in der laufenden Saison in 25 Bundesliga-Partien zum Einsatz und war an 21 Treffern (15 Tore, sechs Vorlagen) direkt beteiligt.