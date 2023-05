Bayern-Kandidat Timber erwägt Ajax-Verbleib

Jurriën Timber schließt einen Verbleib bei Ajax Amsterdam nicht aus. „Ich habe in der letzten Saison einigen ziemlich großen Vereinen abgesagt. Ich hatte also nie das Gefühl, dass es Zeit ist, zu gehen. Ich weiß, was ich bei Ajax bekommen habe“, sagte der Innenverteidiger bei ‚Rondo‘, einer Sendung des niederländischen Sportkanals ‚Ziggo Sport‘. Zudem habe der 21-Jährige einen Wechsel nie beschrien.

Unter der Anzeige geht's weiter

Timber wurde in der Vergangenheit mit zahlreichen Klubs in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern beschäftigt sich dem Vernehmen nach mit einer Verpflichtung. Vertraglich ist der niederländische Nationalspieler noch bis 2025 an Ajax gebunden. Der Verein aus der Grachtenstadt läuft Gefahr, kommende Saison nicht in der Champions League zu spielen: Vor dem letzten Spieltag hat man drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Der Saison-Ausgang könnte sich auch auf Timbers Karriereplan auswirken.

Lese-Tipp

Beraterin bestätigt: Kudus möchte Ajax verlassen