Auslaufender Vertrag: Jung mit deutlicher Tendenz

Anthony Jung (32) kokettiert mit einer Weiterbeschäftigung beim SV Werder Bremen. „Ich denke, es ist kein Geheimnis, dass nicht nur ich, sondern auch meine Familie sich sehr wohlfühlt in Bremen. Ich wäre daher nicht abgeneigt, die Gespräche zeitnah zu starten“, machte der Defensivspieler in einer Medienrunde deutlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jungs aktuelles Arbeitspapier an der Weser besitzt lediglich bis zum Ende der Saison Gültigkeit. Aus der Führungsetage war zuletzt zu vernehmen, dass man sich mit Gesprächen über eine Vertragsverlängerung noch ein wenig Zeit lassen möchte. „Es passt bei mir gerade alles. Es fühlt sich sehr gut an und bin dankbar, jede Einheit aufsaugen zu dürfen. Mir macht das Fußballspielen aktuell sehr Spaß“, so Jung.