„Lieber Deutschland“: Nübel schließt Monaco-Verbleib aus

Bis Sommer 2023 ist Alexander Nübel vom FC Bayern an die AS Monaco verliehen. Dass er auch darüber hinaus im Fürstentum bleibt, schließt der Keeper jedoch aus.

„Nein“, antwortet er auf entsprechende Nachfrage von ‚ran‘ und fügt hinzu: „Im Moment ist alles super, aber wenn ich nicht mehr hier spielen sollte, gehe ich lieber wieder zurück nach Deutschland.“

Keine Bayern-Rückkehr mit Neuer

Dort steht er noch bis 2025 beim FC Bayern unter Vertrag. Gegen die Nummer eins Manuel Neuer (36) hat der 25-Jährige aber nur geringe Chancen. „Wenn Manuel Neuer da ist, wird er spielen. Und ich glaube nicht, dass ich dann in der Zeit noch mal zu Bayern zurückkomme“, sagte Nübel zuletzt bei ‚Bild TV‘.

Heißt im Umkehrschluss: Für die Zeit nach seiner Monaco-Leihe wird sich Nübel nach einem anderen deutschen Klub umsehen. Von einer Rückkehr in sein Heimatland verspricht sich der Ex-Schalker ein „ruhigeres Leben“. Bis dahin will er an der Côte d’Azur aber noch „alles mitnehmen“.