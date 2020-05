FC Bayern: Die Krux mit Hernández

80 Millionen Euro überwies der FC Bayern im Sommer an Atlético Madrid – und machte Lucas Hernández damit zum mit Abstand teuersten Spieler der Bundesliga-Geschichte. Rechtfertigen konnte der französische Weltmeister diese Summe bislang nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Von einigen Verletzungen geplagt fand der flexible Abwehrmann nie seinen Rhythmus (14 Einsätze) und auch beim gestrigen 2:0-Sieg bei Union Berlin saß er 90 Minuten lang auf der Bank.

„Stabilität“ nicht gefährden

„Das Vertrauen in die Viererkette ist da“, begründete Hansi Flick im Anschluss an die Partie. Dass Hernández nicht einmal eingewechselt wurde, lag laut dem Coach daran, dass man eine „gewisse Stabilität“ nicht gefährden wollte.

Zu Beginn von Flicks Amtszeit hatten sich David Alaba als linker Innenverteidiger und Alphonso Davies auf der linken defensiven Außenbahn festgespielt und zählen zu den Entdeckungen der Saison.

Für Hernández, der ebenfalls auf die linke Hälfte der Verteidigung festgelegt ist, bleibt da aktuell kein Platz – trotz der immensen Ablöse. Für alle Beteiligten eine wenig angenehme Situation. Das weiß auch Flick.

Hernández soll Spielzeit erhalten

„Wir werden immer wieder versuchen, Lucas die Möglichkeit zu geben, zu spielen“, kündigte der 55-Jährige an, „er ist ein Spieler mit sehr, sehr viel Herz. Er macht im Training einen sehr guten Eindruck.“

Für Spielminuten reichte das zumindest gestern aber nicht. Abwanderungsgedanken, wie in der spanischen Presse spekuliert, hegt Lucas trotzdem (noch) nicht. FT erfuhr zuletzt aus dem Umfeld des Spielers, dass sich Hernández in München unbedingt durchsetzen will. Stand jetzt ein schwieriges Unterfangen.