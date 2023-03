FC Bayern: Kane-Transfer dank Tuchel?

In den Poker um Harry Kane (29) könnte beim FC Bayern nach dem vollzogenen Trainerwechsel neue Bewegung kommen. ‚Bild‘-Reporter Christian Falk schreibt bei ‚CaughtOffside‘: „Tuchel wird einen Schuss haben – und der könnte teuer werden.“ Dieser eine Schuss „könnte jetzt Harry Kane sein.“

Bekannt ist seit einiger Zeit, dass der Tottenham-Stürmer bei Bayern auf der Liste steht. Bekannt ist aber auch, dass die Spurs ein Jahr vor Vertragsende 113 Millionen Euro sehen wollen, notfalls ablösefrei ins letzte Vertragsjahr gehen und Kane eigentlich lieber in England bleiben würde.

Eine komplizierte Gemengelage also. Löst Tuchel den Transferknoten? Falk meint: „Er will viele Spieler, also müssen sie Geld reinholen. Letztendlich ist die Chance, Kane zu verpflichten, größer, seit Tuchel im Verein ist. Und ich denke, dass im Sommer etwas passieren wird.“