SC Freiburg: Ginter kämpft um Streich

Christian Streich hat angekündigt, die Entscheidung über seine berufliche Zukunft in der kommenden Woche bekanntgeben zu wollen. „Es kann sein, dass es am Montag oder Dienstag sein wird“, sagte der Trainer des SC Freiburg nach dem 0:5-Debakel bei West Ham United und dem damit verbundenen Ausscheiden aus der Europa League am gestrigen Donnerstagabend. Streich ist seit 1995 für den Sportclub tätig und trainiert seit Januar 2012 das Profiteam. In den vergangenen Jahren verlängerte der 58-Jährige sein Arbeitspapier stets im Frühjahr um eine weitere Saison – zuletzt häuften sich aber die Vermutungen, dass die Vereinsikone nun einen Schlussstrich ziehen könnte.

Freiburgs Abwehrchef Matthias Ginter würde derweil weiterhing gerne mit Streich zusammenarbeiten. Die ‚Bild‘ zitiert den Ex-Nationalspieler: „Christian Streich und der SC Freiburg passt so wie die Faust aufs Auge. Deswegen ist aktuell nicht vorstellbar, dass er geht. Aber wir alle wissen auch, dass früher oder später der Tag kommen wird. Wir hoffen, dass der Tag noch ein paar Jahre hinausgezögert wird. Wenn man so lange in diesem Job arbeitet, ist das sehr kräftezehrend.“ Streich zeigte sich im Anschluss von Ginters Worten geschmeichelt – Auswirkungen auf seine Entscheidung werden diese aber nicht mehr haben. Es riecht nach Abschied.