Fenerbahce-Interesse an Gabigol: „Das ist ein Witz“

Gerüchten über ein Interesse von Fenerbahce an Gabriel Barbosa hat Flamengo-Vizepräsident Marco Braz den Wind aus den Segeln genommen. Im Podcast ‚Reis de Resenha‘ sprach Braz dem Süper Lig-Klub die wirtschaftlichen Möglichkeiten ab. „Wie sollen sie Gabigol bezahlen? Das ist ein Witz. Die Ausstiegsklausel beträgt 35 Millionen Euro. Das können die Türken nicht bezahlen“, erklärt der Offizielle des brasilianischen Erstligisten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Selbst wenn der Istanbuler Traditionsklub diese Summe aufbringen könnte, würde Barbosa nicht in die Süper Lig wechseln, da ist sich Braz sicher: „Ich bin sicher, dass Gabriel nicht dorthin gehen wird. Es nützt also nichts. Auch wenn sie von der Klausel Gebrauch machen, müssen sie einen Vertrag mit dem Spieler machen.“ Sollte Gabigol Flamengo verlassen, werde er nach England oder Spanien wechseln, so Braz. Der Vize führt fort: „Gabriels Traum könnte es sein, in der Premier League zu spielen.“