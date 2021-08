Leipzig erwischt City & PSG | Bayern vs. Barça: Die CL-Auslosung im Überblick

Bei der diesjährigen Auslosung der Gruppenphase der Champions League-Saison 2021/22 gab es für die deutschen Teams unterschiedliche Ergebnisse. RB Leipzig erwischte mit der Gruppe A das wohl schwerste Los. Dort trifft das Team von Jesse Marsch auf die beiden Spitzenklubs Paris St. Germain und Manchester City.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Gruppe E trifft der FC Bayern mit dem FC Barcelona auf seinen Lieblingsgegner der vergangenen Jahre, Benfica Lissabon sowie Dynamo Kiew runden die Gruppe ab. Borussia Dortmund erhält machbare Aufgaben in Gruppe C, auch der VfL Wolfsburg ist keinesfalls chancenlos in Gruppe G.

Die Gruppen

Gruppe A: Manchester City, Paris St. Germain, RB Leipzig, FC Brügge

Gruppe B: Atlético Madrid, FC Liverpool, FC Porto, AC Mailand

Gruppe C: Sporting Lissabon, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas

Gruppe D: Inter Mailand, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sherriff Tiraspol

Gruppe E: FC Bayern München, FC Barcelona, Benfica Lissabon, Dynamo Kiew

Gruppe F: FC Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergamo, Young Boys Bern

Gruppe G: OSC Lille, FC Sevilla, RB Salzburg, VfL Wolfsburg

Gruppe H: FC Chelsea, Juventus Turin, Zenit St. Petersburg, Malmö FF