BVB: Modeste verabschiedet sich

Anthony Modeste und Borussia Dortmund gehen im Sommer getrennte Wege. Der 35-Jährige kommentiert seinen Abschied von den Schwarz-Gelben auf Twitter mit den Worten: „Ein Auge lacht, ein Auge weint und am Ende kann ich nur Danke sagen. Eine stürmische und zittrige Saison ist nun vorbei. Bis zur letzten Minute haben wir gekämpft und alles gegeben, auch wenn es am Ende leider nicht gereicht hat. Danke an den BVB.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Franzose führt aus: „Durch euch ist mein Traum wahr geworden, einmal Champions League zu spielen. Es war für mich eine aufregende Zeit und Reise, die ich nie vergessen werde. Danke an meine Familie, Freunde und alle, die immer an mich geglaubt haben und hinter mir standen.“

Lese-Tipp

Kehl: BVB auf Bellingham-Abschied „vorbereitet“

„Ich weiß, mein Papa schaut von oben zu und ist stolz. Mein persönliches Fazit: Fußball ist verrückt. Aber ich liebe und lebe es und freue mich auf neue Chancen und Herausforderungen. You‘ll never walk alone. Tony“, schließt der Routinier seinen Post ab. Für den BVB gelangen dem Rechtsfuß in 28 Einsätzen lediglich zwei Treffer.