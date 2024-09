DFB oder Türkei: Karazor hat sich entschieden

Atakan Karazor gehört seit Jahren zu den Leistungsträgern beim VfB Stuttgart und ist auf der Sechs einer der Garanten für den Höhenflug, auf dem sich der Klub seit der Ankunft von Trainer Sebastian Hoeneß befindet. Daher war es nur eine Frage der Zeit, wann sich der 27-Jährige auch ein Nationaltrikot überstreifen darf. Dabei hat der gebürtige Essener die Qual der Wahl: Karazor ist sowohl für Deutschland als auch für die Türkei spielberechtigt.

Bereits seit einiger Zeit soll sich der Mittelfeldspieler Gedanken gemacht haben, wie er im Fall einer Anfrage von einem der beiden Verbände reagieren würde. „In meiner Brust schlagen ja zwei Herzen, denn ich kann mir auch sehr gut vorstellen, für die türkische Nationalmannschaft aufzulaufen“, erklärte der Rechtsfuß im April.

Beide Verbände haben sich seitdem Zeit gelassen, sich aber immer wieder mit dem Namen Karazor beschäftigt. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich der Stuttgarter nun entschieden. Er möchte demzufolge in der Zukunft für die Türkei spielen und soll am 4. Oktober zum ersten Mal nominiert werden. In der kommenden Länderspielpause sind Monenegro und Island die Gegner in der Nations League Gruppe B. Dabei soll ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann ebenfalls kontaktiert haben – offenbar vergeblich.