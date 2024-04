Bayer 04: Boniface vor Startelf-Comeback

Xabi Alonso hat seinem lange verletzten Stürmer Victor Boniface einen Startelfeinsatz in der anstehenden Europa League-Partie in Aussicht gestellt. „Er konnte gegen Union schon ein bisschen länger spielen“, so der spanische Coach auf der heutigen Pressekonferenz, „er gehört zu denen, die morgen von Anfang an spielen könnten. Es ist gut für uns, dass er wieder komplett fit ist.“

Am morgigen Donnerstag (21 Uhr) tritt die Werkself im Europa League-Viertelfinale zuhause gegen West Ham United an. Erstmals seit September wird dann auch wieder Rechtsverteidiger Arthur (21) dabei sein, Alonso kündigte die Rückkehr des verletzungsgeplagten Brasilianers in den Kader an. Boniface könnte zum ersten Mal in der Rückrunde von Beginn an auflaufen. Eine schwere Adduktorenverletzung setzte den Nigerianer monatelang außer Gefecht. Am vergangenen Samstag feierte er beim 1:0 gegen Union Berlin sein Comeback in der Bundesliga.