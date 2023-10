FC Bayern: Guerreiro fällt aus

Der FC Bayern muss vorerst ohne Raphaël Guerreiro auskommen. Wie die Münchner verkünden, hat sich der 29-Jährige im Training einen Muskelfaserriss im linken Oberschnekel zugezogen. Folgerichtig wird der Linksverteidiger die heutige Bundesligapartie gegen den SC Freiburg (17:30 Uhr) verpassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund seiner Verletzung wird Guerreiro in der kommenden Länderspielpause nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft reisen, sondern stattdesen ein Aufbautraining an der Säbener Straße absolvieren. Für die Bayern stand der ehemalige Dortmunder in der Bundesliga bisher erst einmal auf dem Rasen.