Auslosung: Auf wen trifft Deutschland in der WM-Quali?

Am Mittwoch wurden die Weltmeisterschaften 2030 und 2034 vergeben, nur zwei Tage später geht der Blick aber zunächst wieder auf die kommende WM, die 2026 in den USA, Mexiko und Kanada stattfinden wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

In zwei Jahren nämlich werden 48 Teams die 23. Weltmeisterschaft zur größten WM aller Zeiten machen. Mit dabei werden dann auch 16 statt bisher 13 europäische Teams sein. Diese werden über die WM-Qualifikation ermittelt.

Der Modus

Gespielt wird in insgesamt zwölf Gruppen mit vier bis fünf Mannschaften. Die zwölf Gruppensieger sind automatisch für die WM 2026 qualifiziert. Die zwölf Gruppenzweiten nehmen gemeinsam mit den vier am besten platzierten Gruppensiegern der Nations League 2024/25, die sich nicht ohnehin schon direkt qualifiziert haben oder Zweiter in ihrer Gruppe wurden, an den Playoffs teil. Dort werden im März 2026 die letzten vier Tickets für die WM vergeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Auslosung

Die Auslosung am Freitag in Zürich ergab für Deutschland noch keine endgültige Gruppe, denn: Aufgrund der erstmals ausgetragenen Viertelfinalpartien in der Nations League werden die acht Viertelfinalisten zunächst als Platzhalter gelost. Gewinnt Deutschland gegen Italien, landet die DFB-Elf in Gruppe A, einer Vierergruppe mit der Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Verliert die Mannschaft von Julian Nagelsmann, trifft sie in Gruppe I, einer Fünfergruppe, auf Norwegen, Israel, Estland und Moldau. Da die Spiele gegen Italien erst im März 2025 stattfinden, wird auch erst dann klar sein, gegen wen die Nationalmannschaft schließlich um das WM-Ticket spielt.

Bei der Auslosung war auch Thomas Tuchel erstmals als englischer Nationaltrainer anwesend. Domenico Tedesco, der offiziell noch Trainer von Belgien ist, erschien hingegen nicht, da intern derzeit bei den Roten Teufeln diskutiert wird, ob er in den kommenden Tagen beurlaubt wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Gruppen

Gruppe A:

Gewinner aus Deutschland vs. Italien

Slowakei

Nordirland

Luxemburg

Unter der Anzeige geht's weiter

Gruppe B:

Schweiz

Schweden

Slowenien

Kosovo

Gruppe C:

Verlierer aus Portugal vs. Dänemark

Griechenland

Schottland

Belarus

Gruppe D:

Gewinner aus Frankreich vs. Kroatien

Ukraine

Island

Aserbaidschan

Gruppe E:

Gewinner aus Spanien vs. Niederlande

Türkei

Georgien

Bulgarien

Gruppe F:

Gewinner aus Portugal vs. Dänemark

Ungarn

Irland

Armenien

Gruppe G:

Verlierer aus Spanien vs. Niederlande

Polen

Finnland

Litauen

Malta

Gruppe H:

Österreich

Rumänien

Bosnien & Herzegowina

Zypern

San Marino

Gruppe I:

Verlierer aus Deutschland vs. Italien

Norwegen

Israel

Estland

Moldau

Gruppe J:

Belgien

Wales

Nordmazedonien

Kasachstan

Liechtenstein

Gruppe K:

England

Serbien

Albanien

Lettland

Andorra

Gruppe L: