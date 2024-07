Juve will bei Union wildern

Nachwuchstalent Levis Asanji ist in das Visier von Juventus Turin geraten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der italienische Rekordmeister mit Union Berlin Gespräche über einen Wechsel des 18-jährigen Mittelstürmers aufgenommen. Asanji war in der vergangenen Saison für die Köpenicker in der U19-Bundesliga aktiv, erzielte dort in 26 Partien elf Treffer und steuerte zudem elf Vorlagen bei.

Laut der Boulevardzeitung steht Asanji ganz weit oben auf der Shortlist der Bianconeri. Neben Juve sollen auch US Lecce, Nottingham Forest sowie mehrere Klubs aus Österreich an dem 1,94 Meter großen Stürmer interessiert sein. Asanjis Kontrakt bei Union wurde vor Kurzem per Option bis 2025 verlängert. Der Bundesligist möchte das Eigengewächs gerne halten, kann allerdings aufgrund des Überangebots an Stürmern im Profikader keine Einsätze garantieren. Juventus möchte den Stürmer für eine kleine Ablöse verpflichten und direkt an einen geeigneten Klub verleihen.