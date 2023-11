Interesse im In- & Ausland: Was wird aus FCA-Talent Mert Kömür?

Fünf Scorerpunkte in ebenso vielen Partien – die Bilanz von Mert Kömür in der deutschen U19-Nationalmannschaft kann sich sehen lassen. Seit diesem Herbst kommt der 18-jährige Mittelfeldspieler regelmäßig in der Auswahl von DFB-Coach Christian Wörns zum Einsatz, zeigt dort seine Spielfreude und Torgefahr.

Schon in den vergangenen Jahren wusste Kömür auf diese Weise im Nachwuchs des FC Augsburg zu überzeugen. Mit guten Leistungen schob sich der gebürtige Dachauer über B- und A-Junioren immer näher an den Profi-Kader heran. Im vergangenen Sommer dann der Lohn: Unter Trainer Enrico Maaßen durfte er die Sommer-Vorbereitung im Kreis der Augsburger A-Mannschaft absolvieren, wurde sogar beim Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach (4:4) in den Bundesliga-Kader berufen.

Unklare Perspektive

Kömür ist auf den Appetit gekommen. Das Problem: Die angespannte sportliche Situation der Augsburger lud in den Folgewochen nicht gerade zu Experimenten mit jüngeren Spielern ein. Weitere Kaderberufungen blieben aus. Dann musste Maaßen gehen, es kam der Däne Jess Thorup. Unklar noch, wie Kömürs Rolle unter dem neuen Übungsleiter aussehen soll.

Deshalb stellt sich allmählich die Perspektivfrage: Was ist der Plan der Fuggerstädter mit ihrem Offensivtalent? Derzeit kommt Kömür in der Regionalliga für die zweite Mannschaft zu Einsätzen, bestritt deren neun seit Saisonstart und legte zwei Tore auf. Logisch, dass sich ein deutscher Juniorennationalspieler langfristig zu Höherem berufen fühlt.

Je näher die Wechselperiode im Januar rückt, desto größer wird der Klärungsbedarf. Denkbare Szenarien wären nach FT-Informationen eine Leihe bis Saisonende oder für eineinhalb Jahre. So könnte Kömür dringend benötigte Spielpraxis auf Profi-Niveau sammeln und an den Aufwärtstrend des Spätsommers anknüpfen.

Namhafte Interessenten

Ob sich ein Leih-Modell umsetzen ließe, muss sich in Gesprächen herausstellen. Ein Markt bildet sich aber schon ab: Nach FT-Informationen haben Augsburgs Bundesliga-Konkurrenten SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach die Fühler nach Kömür ausgestreckt. Eine andere Spur führt in die zweite Liga zum SC Paderborn.

Und dann ist da noch das Ausland. Dem FC St. Gallen ist der Jungprofi bereits im vergangenen Winter aufgefallen, als man sich bei der Rückrunden-Vorbereitung in Spanien Hotel und Trainingskomplex mit dem FCA teilte. Ebenfalls schon länger melden die türkischen Topklubs Besiktas und Galatasaray Interesse an, ein Wechsel in die Türkei ist derzeit aber noch kein Thema.

Kömürs Vertrag ist noch bis Juni 2027 gültig, rein nach Laufzeit bestünde also kein akuter Handlungsdruck. Doch bekanntlich sind Leistung und Spielminuten die wirklich wichtigen Währungen im Fußball. Mit einem Profi-Vertrag ohne Profi-Einsätze ist am Ende niemandem geholfen.