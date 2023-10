Werder: Gespräche mit Pavlenka

Beim SV Werder Bremen befasst man sich mit dem wohl auslaufenden Vertrag von Stammkeeper Jiri Pavlenka. „Wir werden uns zu gegebener Zeit mit Pavlas zusammensetzen, um über die Zukunft zu sprechen“, erklärt Sportchef Clemens Fritz gegenüber der ‚DeichStube‘. Dass Pavlenkas Arbeitspapier tatsächlich im Anschluss an die aktuelle Spielzeit endet, will Fritz allerdings nicht bestätigen.

„Pavlas ist sehr wichtig für uns, mit seinen Paraden hat er uns auch in dieser Saison schon mehrfach gerettet“, lobt Fritz den 31-Jährigen, „er strahlt im Tor eine große Ruhe und Sicherheit aus und dirigiert die letzte Reihe vor sich.“ Ob Pavlenka am Freitagabend (20:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund zwischen den Pfosten stehen kann, ist allerdings nach seiner Abreise von der tschechischen Nationalmannschaft fraglich. „Er ist mit Adduktorenbeschwerden abgereist und wird in Bremen eingehend untersucht. Wir wollen uns erstmal ein Bild machen. Dann sehen wir, ob er Freitag spielen kann oder nicht“, ordnet Fritz die Lage ein.