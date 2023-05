BVB will Schulz verschenken

Seit seinem Wechsel von der TSG Hoffenheim zu Borussia Dortmund kam Nico Schulz nicht mehr so recht in Fahrt. Der linke Schienenspieler wurde den an ihn gesetzten Erwartungen nicht gerecht. Erst landete der zwölffache Nationalspieler auf der Bank, dann auf der Tribüne und zwischenzeitlich sogar im Reserveteam. Das hatte unter anderem auch mit Eskapaden des 30-Jährigen abseits des Platzes zu tun.

Laut der ‚Bild‘ will der BVB das Kapitel Schulz mit allen Mitteln zeitnah schließen. Dem Bericht der Boulevardzeitung zufolge würden die Verantwortlichen des Tabellenzweiten auf Transfereinnahmen verzichten, obwohl man selbst 2019 noch satte 25 Millionen Euro für Schulz auf den Tisch legte. Trotz der ausbleibenden Forderung des Bundesligisten hält sich das Interesse anderer Klubs bislang in Grenzen.

Mit fast sechs Millionen Euro Jahresgehalt zählt Schulz zu den Bestverdienern bei den Schwarz-Gelben. Einer von vielen Gründen, warum Sebastian Kehl und Co. den Transferflop ablösefrei gehen lassen wollen. Ein Wechsel zu Lazio Rom platzte im Januar. Ob die Laziali nochmal vorstellig werden, ist derzeit nicht abzusehen.