Arsenal heiß auf Bayern-Talent Stiller

Bayern Münchens Nachwuchstalent Angelo Stiller weckt Begehrlichkeiten im In- und Ausland. Laut der ‚Sport Bild‘ hat bereits der FC Arsenal konkretes Interesse an dem 19-jährigen Sechser hinterlegt. Zudem sollen auch mehrere Erst- und Zweitligisten aus Deutschland auf Stiller aufmerksam geworden sein.

Bis 2021 ist der gebürtige Münchner noch vertraglich gebunden. Der deutsche U18-Nationalspieler beeindruckte diese Spielzeit vor allem durch seine starken Auftritte in der UEFA Youth League. In sechs Spielen gab Stiller sechs Assists und erzielte einen Treffer. Insgesamt stehen für den Linksfuß drei Treffer und zehn Torvorlagen in 24 Pflichtspielen für den Bayern-Nachwuchs zu Buche.