FC Bayern: Drei weitere Tel-Bewerber

Mit Crystal Palace, dem FC Fulham und Aufsteiger Leicester City haben drei weitere Vereine aus der Premier League Angreifer Mathys Tel vom FC Bayern ins Visier genommen. Laut dem Portal ‚CaughtOffside‘ beschäftigen sich die drei Klubs mit Tel, da er aufgrund ausbleibender Einsatzminuten bei den Münchnern mit einer Leihe im Winter liebäugelt.

Derweil hat nicht nur genanntes Premier League-Trio den Franzosen auf dem Schirm. Bereits vor ein paar Tagen sickerte durch, dass auch Nottingham Forrest am 19-Jährigen interessiert ist. Aus der Bundesliga wurde Tel zuletzt mit Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Trotzdem steht weiterhin außer Frage, dass die Münchner von den Fähigkeiten des Offensivspielers überzeugt sind und ihn als wichtigen Bestandteil der Zukunft des FC Bayern sehen. In der aktuellen Saison kam Tel allerdings nur in vier Bundesliga-Spielen zum Zug, darunter drei Kurzeinsätze.