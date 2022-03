Vier Bundesligisten mischen bei Spence mit

Gleich vier Bundesligisten haben offenbar ein Auge auf Djed Spence geworfen. Nach Informationen von ‚Sky Sports‘ steht der Rechtsverteidiger bei Bayern München, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig auf der Liste.

Die Münchner, heißt es weiter, könnten schon in den kommenden Wochen einen konkreten Vorstoß unternehmen, sollte Spence weiterhin auf hohem Niveau performen. Für einen Sommertransfer fordert der englische Zweitligist FC Middlesbrough 18 Millionen Euro, berichtete gestern der ‚Daily Express‘.

Bei Boro steht Spence bis 2025 unter Vertrag, derzeit läuft der 21-jährige Engländer leihweise für Ligarivale Nottingham Forest auf. Die Konkurrenz für die Bundesligisten ist groß: Vor allem in der finanzstarken Premier League, aber auch in der Serie A und in La Liga ist der schnelle und offensivfreudige Spence begehrt.