Liverpool: Karius-Coach rät zum Wechsel

John Achterberg glaubt nicht daran, dass sich Loris Karius (28) beim FC Liverpool noch einmal durchsetzen wird. „Es hilft niemandem, noch ein halbes Jahr zu warten, ohne das Gefühl zu haben, dass man wirklich um etwas kämpft“, erklärt der Torwarttrainer des FC Liverpool gegenüber ‚The Athletic‘, „das wird ihn nicht besser machen. Er muss seine Qualitäten jetzt irgendwo nutzen, um seine Karriere voranzutreiben. Loris hat eine Menge guter Eigenschaften.“

Karius steht noch bis zum Sommer an der Anfield Road unter Vertrag, ist dort aber nur Torwart Nummer vier und schaffte es in der laufenden Saison noch kein einziges Mal in den Kader. Achterberg wünscht seinem Schützling, dass er schon im Winter einen neuen Klub findet: „Letztendlich liegt es an ihm, seinem Agenten und dem Verein, eine Lösung zu finden. Hoffentlich gibt es eine solche noch in diesem Monat.“